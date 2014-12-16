ЄС допоможе будувати демократичну, стабільну та процвітаючу Україну - Рада асоціації

Про це йдеться у спільному прес-релізі, який був ухвалений у понеділок в Брюсселі за результатами першого засідання Ради асоціації.

«ЄС та Україна засуджують незаконну анексію Криму Російською Федерацією, яку вони не визнають, та присутність та проникнення з території Росії незаконних підрозділів, найманців, зброї та військового обладнання. ЄС та Україна погодилися, що Мінський протокол та Меморандум повинні бути виконані в повному обсязі та без затримок, як крок вперед до стійкого політичного вирішення конфлікту, яке повинно базуватися на повазі українських незалежності, суверенітету та територіальної цілісності», - йдеться у повідомленні.

У документі також зазначається, що ЄС та Україна підтвердили спільну мету будувати демократичну, стабільну та процвітаючу державу. „ЄС та уряд України погодилися продовжувати працювати разом у напрямку політичної асоціації та економічної інтеграції Україні з ЄС”, - наголошується у прес-релізі.

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Крім того, привітавши тимчасове застосування Угоди про асоціацію та наголосивши на важливості скорішої її ратифікації всім країнами-членами ЄС, Рада асоціації зазначила, що «саме цей документ буде основою, на якій Україна прискорить процес поглиблених реформ та економічної модернізації». «Це також включає відповідну підготовку до імплементації економічної частини Угоди про асоціацію», - додається в тексті.

Разом з тим, Рада асоціації визнала важливість інтенсифікації «таких необхідних політичних та економічних реформ в Україні та пакету підтримки ЄС для України в її зусиллях почати поновлений процес реформ». «ЄС та Україна погодилися щодо важливості координації підтримки та необхідності для України якомога швидше завершити Стратегію національних реформ 2015-2017 для того, щоб визначити пріоритети та бути привабливою для міжнародної підтримки реформам та відновленню. У цьому зв’язку Рада асоціації підкреслила важливість підготовки міжнародної конференції на підтримку України, що може відбутися на початку 2015 року», - наголошується в повідомленні.

Також Рада асоціації привітала фінансову підтримку з боку ЄС в розмірі 1,36 млрд. євро. «Рада визнає готовність ЄС в координації з іншими донорами та міжнародними фінансовими інституціями продовжувати підтримувати реформи та відбудовувати українську економіку», - підкреслюється у тексті.

Крім того, Рада асоціації привітала гуманітарну та фінансову допомогу ЄС, спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених осіб та впровадження механізму їхнього захисту ЄК.

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Ще Рада асоціації підтвердила зобов’язання «спільній меті безвізового режиму з метою впровадження таких умов для безпеки пересування та належного управління, які зазначені у Плані дій щодо лібералізації візового режиму». «Рада відзначила, що була розпочата оцінка виконання критеріїв другої фази та заохотила до повного та ефективного виконання всіх умов», - повідомляється в прес-релізі.

Окремо Рада асоціації відкреслила важливість співробітництва в сфері енергетики між Україною та ЄС для того, щоб «гарантувати енергетичну безпеку для України та всього європейського континенту». У цьому зв’язку Рада привітала тристоронній протокол (Україна-Росія-ЄС) щодо постачання газу з Росії до України цієї зими. «Ця домовленість буде важливим кроком для гарантування довгострокового безперервного енергетичного постачання Україні та Європі. Рада висловила свою готовність продовжити співпрацю України та ЄС для термінового реформування енергетичного сектору в Україні в плані спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи та сховищ», - зазначається у документі.