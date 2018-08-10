Макрон закликав Путіна знайти гуманне рішення ситуації з Сенцовим - ЗМІ

Президент Франції стурбований станом здоров'я незаконно ув'язненого в Росії українського режисера.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна знайти гуманне рішення ситуації з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим, що з 14 травня голодує в знак протесту.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Республіки висловив президенту Путіну свою стурбованість з врахуванням того, що стан здоров'я пана Сенцова, схоже, небезпечно ускладнюється, і повідомив важливість того, щоби Росія терміново знайшла гуманне вирішення ситуації", - повідомили в Єлисейському палаці.

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо забезпечувальних заходів стосовно незаконного засудженого в Росії українського режисера Сенцова, який голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії. Зазначається, що згідно з пунктом 39 положення Суду, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які повинні бути здійснені невідкладно. Суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування, а самому режисеру запропонував прийняти лікування заради порятунку його життя.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова просить керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.