ЄС розраховує на запуск антикорупційного суду в Україні до кінця року

У Євросоюзі підкреслюють необхідність, щоб всі антикорупційні інститути були повністю незалежними і виконували свої завдання без стороннього впливу.

Європейський Союз підтримує прийняття в Україні законодавства про Вищий антикорупційний суд і сподівається, що він повноцінно запрацює до кінця року.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Майї Косьянчич.

«Прийняття Україною законодавства з метою створення Вищого антикорупційного суду є позитивною подією у відповідності з її міжнародними зобов'язаннями та на користь українських громадян та бізнесу. Це знаменує собою значний крок у вирішальній боротьбі з корупцією в Україні, що є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та виконує зобов'язання, взяті Україною під час саміту Україна-ЄС 9 липня у Брюсселі», - сказано у повідомлені.

Зазначається, що створення Вищого антикорупційного суду завершить формування мережі незалежних антикорупційних інституцій, включаючи Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«ЄС підкреслює необхідність, щоб всі антикорупційні інститути були повністю незалежними і виконували свої завдання без стороннього впливу. Для цього важливо, щоб цілісність і авторитет Спеціалізованої антикорупційної прокурори та її керівництва підтримувались і зміцнювались», - говориться в повідомлені.

В ЄС очікують, що суд почне повноцінно функціонувати до кінця року, що допоможе Україні та її народу у боротьбі з корупцією, а також підтверджують свою готовність підтримати цей процес.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня ВР ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7441).

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Законом, зокрема, встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

2 серпня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду.