Кандидатів до Верховного суду перевіряли з маніпуляціями — експерт

Зокрема, кандидати, що не демонструють високої лояльності, отримують низьку оцінку психолога.

Під час конкурсу до Верховного суду Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), допустила маніпуляції з мінімальним балом, встановивши так званий третій мінімальний допустимий бал за результатами іспиту (анонімне тестування + практичне завдання).

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Спочатку ВККС оголосила результати практичного завдання та прізвища переможців, тобто тих, хто подолав мінімальний бал, а через день реанімувала частину аутсайдерів новим мінімальним балом за сумою двох оцінок. Таким чином, ті кандидати, які не зуміли набрати мінімальний бал на практичному завданні, але за сумою балів отримали більше, ніж сума двох мінімальних балів, продовжили участь у конкурсі.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Галина Чижик, координатор Громадської ради доброчесності. За її словами, вже після цих маніпуляцій з балами ВККС внесла зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, якими легалізувала цю систему.

Також, як з'ясувалося після конкурсу до Верховного суду, один із показників, оцінюваний в рамках цього тестування, — лояльність. Кандидати, які не демонструють високої лояльності, отримують низьку оцінку психолога.

За словами експерта, підтвердження цього — низька оцінка за результатами другого етапу, яку отримав адвокат Максим Селіванов.

"За результатами іспиту цей кандидат лідирував, а після тесту опинився в аутсайдерах. Психолог нібито прийшов до висновку, що Селіванов не зможе бути суддею Верховного суду, оскільки є приватним підприємцем і не працював в прямому підпорядкуванні, — зазначає експерт. За результатами другого етапу, на якому оцінювалася добропорядність, значно знизився і рейтинг судді-викривача Сергія Бондаренка".

Автор підкреслює, що кандидатам і суспільству невідомо, що саме і яким чином оцінюють члени ВККС в рамках критерію доброчесності. Такі критерії також неможливо вивести і з рішень ВККС за результатами відхилення або згоди з висновками Громадської ради добропорядності щодо кандидатів до Верховного суду. Рішення ВККС переважно не містять аргументів і мотивів.

"Єдине, що відомо: члени ВККС нібито спираються на результати морально-психологічних тестувань та 300 балів з можливих 500 ставлять на підставі висновку психолога. Решту 200 вони вирішують на свій незрозумілий розсуд. Таким чином, оцінка кандидата за критерієм доброчесності — це можливість протягувати одних кандидатів і знижувати шанси інших", — підсумовує координатор Громадської ради доброчесності.

Експерт додає, що практично за тими ж умовами будуть відбирати суддів до антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду.