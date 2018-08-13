У Раді суддів заступилися за суддю, який закрив справу Кернеса

Голова РСУ Олег Ткачук назвав збігом обставин початок перевірки декларації судді Антонова після критики його рішення про закриття справи Кернеса.

Рада суддів України наголосила на неприпустимості заяв щодо необхідності притягнення до кримінальної відповідальності суддів до оцінки їхніх дій Вищою радою правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні позачергового засідання Ради суддів України, яке було скликане у зв’язку із заявами щодо судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова через його рішення про закриття провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців.

«Наголосити на неприпустимості дій, що містять ознаки втручання в діяльність судових органів, та публічних висловлювань посадових органів державної влади, управлінь та правоохоронних органів щодо необхідності притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухвалені рішення, до надання правової оцінки судовому рішенню апеляційною або касаційною інстанціями, а діям судді - Вищою радою правосуддя», - йдеться у тексті рішення Ради суддів, яке оголосив секретар позачергового засідання Андрій Жук.

При цьому Рада суддів звернула увагу на необхідність неухильного дотримання Кодексу суддівської етики.

«Звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання Кодексу суддівської етики та вимог процесуальних законів, та норм матеріального права рішень ЄСПЛ під час здійснення правосуддя. Судова діяльність та поведінка судді має бути взірцем чесного, добросовісного, толерантного, кваліфікованого і справедливого служіння народу України», - зазначив Жук.

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Водночас після позачергового засідання на брифінгу голова Ради суддів України Олег Ткачук назвав збігом обставин рішення Національного агентства України з питань про запобігання корупції щодо перевірки декларації судді Антонова після того, як прозвучала критика на його адресу через закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

«Ми не бачили жодного випадку, коли цей державний орган якимось чином впливав на незалежність, безсторонність суду», - наголосив Ткачук.

«Мабуть, збіглося так, що у цей період перевіряються декларації того судді, який ухвалював це рішення. Можливо, перевіряються декларації когось із членів Ради суддів зараз. Але це ми ніяк не пов'язуємо одне з іншим», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов постановив закрити кримінальне провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акту. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

У Генпрокуратурі заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях. Також заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська повідомила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України «про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки».

10 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суддя відповідатиме за завідомо неправосудне рішення.

11 серпня стало відомо, що НАЗК планує розпочати перевірки декларації за 2015, 2016 та 2017 роки судді Антонова.

Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.