Дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну - Держдеп

США закликали Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі.

Російська Федерація своїми діями в Азовському морі намагається дестабілізувати Україну.

Про це заявили в Державному департаменті США, пише Голос Америки.

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"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі з боку Росії черговим прикладом спроб Росії дестабілізувати Україну. США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", - повідомили у Держдепі США.

Нагадаємо, командування Військово-морських сил ЗСУ повідомило, що російська агресія в Чорному та Азовському морях є реальністю і оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти РФ.