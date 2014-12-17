Турчинов припустив, що РФ може почати континентальну війну

У зв'язку з цим він зазначив, що одним з головних завдань України - мобілізувати всі наявні ресурси.

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"Режим припинення вогню, який постійно порушується терористичними угрупованнями, може в будь-яку хвилину перерости в жорстке протистояння, і РФ може почати повномасштабну континентальну війну, і наше завдання - забезпечити повну мобілізацію всіх наявних у країні ресурсів, щоб бути готовими повністю звільнити територію", - сказав секретар РНБО.

Крім цього, Олександр Турчинов зазначив, що військове положення в країні буде введено в разі такої необхідності. "У разі необхідності, безумовно, буде введено військове положення, коли буде реальна загроза", - сказав секретар РНБО.