Нардеп Ємець: підтримка КСУ перенесення виборів президента з березня на червень "абсолютно реальна"

За словами депутата, вибори президента України можуть бути перенесені з березня на червень.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, народний депутат від “Народного фронту” Леонід Ємець вважає цілком реальною вірогідність підтримки Конституційним судом можливого подання про перенесення дати президентських виборів.

Про це він сказав у коментарі УНІАН щодо своєї заяви про начебто підготовку подання до Конституційного суду з метою перенесення дати президентських виборів.

“Вчора мені стало відомо з джерел, близьких до Конституційного суду, що таке питання обговорюється, і можливо, буде внесене подання”, - зазначив депутат.

На уточнення, від кого таке подання може бути, Ємець нагадав, що суб’єктів може бути два, - президент або Верховна Рада.

“Наскільки мені відомо, це, швидше за все, будуть депутати Верховної Ради. Можливо, навіть з різних фракцій”, - зауважив парламентарій.

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На питання, наскільки реально, що КС прийме, розгляне та підтримає таке подання, Ємець сказав: “За тією інформацією, яка мені відома, – це абсолютно реально. Якщо таке подання буде внесене, то є серйозні підозри про те, що рішення буде позитивне”.

За словами депутата, таким чином, вибори президента можуть бути перенесені з березня на червень.

На питання, що це дасть, і для чого це потрібно, Ємець сказав: “Наскільки мені відомо, це не стратегія наступу, а стратегія відступу. Це зведе до майже неможливого рівня будь-які зміни законодавства, в тому числі виборчого, ще цим парламентом. Тобто, якщо так, як є зараз, – то новому президенту дається 6 місяців на те, щоби переконати цей парламент, який є сьогодні, на зміни законодавства, в тому числі, і виборчого, скасування мажоритарної системи. У випадку перенесення залишається 3 місяці, а зважаючи на інаугурацію і інші процеси – то взагалі ще менший строк”.

Депутат зауважив, що за місяць-півтора нереально буде опрацювати з парламентом зміни до виборчого законодавства і скасування мажоритарної системи виборів.