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У ЄС чекають від Росії забезпечення вільного доступу суден до українських портів в Азовському морі

18:07, 05 вересня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

В Європейському Союзі очікують від влади Російської Федерації забезпечення безперешкодного доступу іноземних суден до українських портів в Азовському морі.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Зокрема, європейські дипломати нагадали, що, як вже раніше заявляли в ЄС, Керченський міст обмежує проходження морських суден через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі.

"Впродовж останніх місяців Росія усе більшою мірою і навмисно перешкоджала і затримувала проходження суден, в тому числі судна з країн-членів ЄС, що йшли транзитом через Керченську протоку та з українських портів в Азовському морі", - йдеться у заяві.

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"Ми очікуємо, що Російська Федерація забезпечить безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі", - заявили у Представництві ЄС.

Також європейські дипломати відзначили, що ЄС повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та продовжує засуджувати і не визнавати незаконну анексію Криму і Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі відзначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

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Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

Командування ВМС України заявило, що російська агресія у Чорному та Азовському морях є реальністю, та оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти діям РФ.

Порошенко доручив підготувати засідання РНБО щодо ситуації в Азовському морі.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко повідомив, що найближчим часом планується збільшення корабельного угруповання, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку.

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Теги: #Росія#Євросоюз#морпорти#Азовське море