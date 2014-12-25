Учасники Мінських переговорів проінформують про подальші кроки згодом - МЗС Білорусі
01:41, 25 грудня 2014Політика
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Тристороння контактна група ОБСЄ-Росія-Україна надасть інформацію про свої подальші кроки пізніше.
Після зустрічі в Мінську, учасники переговорів не давали коментарів / ТСН
Про це повідомив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає білоруське видання "БЕЛТА".
"Сьогоднішня зустріч завершилася в Мінську. Інформація щодо подальших кроків буде поширена тристоронньої контактною групою ОБСЄ-Росія-Україна пізніше", - сказав Мирончик.
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На переговори прибули російський посол у Києві Михайло Зурабов, екс-президент України Леонід Кучма, представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, а також представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Владислав Дейнего.
Зустріч проходила в колишній резиденції Президента Білорусі Dipservice Hall.
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