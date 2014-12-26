Акцент на Мінських переговорах робитиметься на виконанні конкретних завдань – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Переговорний процес буде продовжуватися, скоріш за все, основний акцент будуть робити на конкретних завданнях”, - сказав він.

За його словами, перше завдання - це обмін полоненими, а друге завдання буде більш складним – про припинення вогню і відведення важкої зброї.

“Головна проблема полягає в тому, що інтереси сторін, їх бачення, зокрема, по лінії протистояння, від якої треба відвести важку зброю, - тут є серйозні протиріччя”, - сказав Фесенко.

Він також зазначив, що домовленість про припинення вогню також залишається проблемною.

“Якщо домовленості про припинення вогню не будуть виконуватися, тоді і не буде відведення важкої зброї, тут є замкнене коло”, - сказав політолог.

На його переконання, цю проблему треба вирішувати не тільки за столом переговорів, а й в режимі контролю за реалізацією Мінських домовленостей.

Читайте такожПереговорів у Мінську сьогодні не будеВін також зазначив, що мінські переговори відкладалися кілька разів через те, що Росія і сепаратисти намагалися просунути свій порядок денний і своє бачення мінського переговорного процесу.

“Фактично вони виступали за ревізію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні, а українська сторона буда категорично проти”, - сказав Фесенко.

Він також зазначив, що Росія і сепаратисти намагалися поставити на перший план соціально-економічні відносини між Україною і цими так званими “республіками”, що було неприйнятно для української сторони.

Як повідомлялося, черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи ОБСЄ-Росія-Україна завершився 24 грудня в Мінську.

25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.