Порошенко хоче викреслити з Конституції норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Криму

"Після того як повернемо Крим, російської бази у Севастополі більше не буде!", - сказав Порошенко.

Президент Петро Порошенко наголошує, що з Конституції пропонується вилучити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Порошенко нагадав, що цього понеділка він своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо непродовження чинності договору "про так звану дружбу з Росією".

"Міністерство закордонних справ направить ноту до Москви, а я подам до парламенту відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні, дорогі мої, за вами, за Верховною Радою України", - наголосив він.

Президент підкреслив, що з Конституції України пропонується вилучити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту РФ в Україні.

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"Після того як ми повернемо Крим, російської бази в Севастополі точно більше не буде", - наголосив Порошенко.

Він також додав, що наприкінці серпня виконком Співдружності незалежних держав офіційно підтвердив, що Україна закрила представництво при статутних органах "так званої співдружності".

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ. 17 вересня Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

Сьогодні парламент має розглянути президентський проект закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

Законопроектом, серед іншого, пропонується виключити з Основного Закону положення, що передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

Раніше Порошенко заявив, що Росія прагне окупувати Азовське море так само, як окупувала Крим.