Заперечення Росії щодо розгляду Міжнародним судом ООН позову України будуть відхилені - МЗС

В МЗС впевнені, що позиція України переконлива та підкріплена належними доказами.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що заперечення Російською Федерацією щодо розгляду Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй позову України стосовно порушення Росією міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації будуть відхилені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України у зв'язку з юрисдикційною стадією справи Україна проти Російської Федерації в Міжнародному Суді ООН.

"12 вересня 2018 року Російська Федерація передала на розгляд МС ООН свої попередні зауваження, які стосуються відсутності в Суду юрисдикції для розгляду справи", - заявили в МЗС.

У цьому зв'язку українські дипломати нагадали, що 16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Читайте такожБути українцем чи татарином в окупованому Криму на сьогодні є кримінальним злочином - Порошенко

Також, 12 червня цього року українською стороною подано меморандум, який описує і доводить всі порушення конвенцій з боку Російської Федерації.

"Російська Федерація скористалася своїм правом, наданим Статутом ООН та Регламентом МС ООН, та передала на розгляд суду свої попередні зауваження. Водночас, у Міністерстві закордонних справ переконані, що суд відхилить ці зауваження та прийме рішення щодо наявності юрисдикції розглядати справу України", - наголосили українські дипломати.

"Згідно з наказом суду, Україна має подати на розгляд МС ООН свою письмову позицію щодо попередніх зауважень Російської Федерації у строк до 14 січня 2019 року. Після чого суд проведе усні слухання з цього приводу та винесе своє рішення. Позиція України у справі проти Російської Федерації щодо тлумачення і застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідації усіх форм расової дискримінації є переконливою та підкріпленою належними доказами", - йдеться у повідомленні.

"Міністерство закордонних справ впевнене також і в своїй перемозі на наступній стадії розгляду – по суті. Російська Федерація буде притягнута до відповідальності за порушення норм міжнародного права", - підсумували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 червня подала в Міжнародний суд ООН меморандум щодо расової дискримінації в Криму та фінансування РФ тероризму. Зокрема, Україна включила факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий малайзійський літак «Боїнг 777» (рейс MH17), в меморандум про фінансування Росією тероризму.

Також в документі відображені факти репресій проти українських та кримськотатарських активістів в окупованому Криму.

Довідка УНІАН. Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 року оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам у збереженні своїх інституцій, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти – троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.