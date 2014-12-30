Порошенко у Львові представив нового голову Львівської ОДА (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко окреслив перед новим очільником Львівщини як одне з першочергових завдань — створення прозорої системи реєстрації для інвесторів і розвиток інвестиційного потенціалу регіону, а також побажав активної співпраці з міською владою.

“Я представляю нового керівника Львівської ОДА в нелегкі часи. В цей рік було послано нелегкі випробування. Тому відповідальне завдання лягає на плечі потужної львівської команди. Має бути активна співпраця з міською владою і президентом України. Все в нас вийде”, - сказав Порошенко.

Він також подякував попереднику Синютки т.в.о. голови Львівської ОДА Юрію Турянському за зроблену роботу.

За словами Порошенка, Синютка запропонував Турянському посаду першого заступника голови Львівської ОДА.

“Єднання цих потенціалів це буде добра синергія”, - наголосив Порошенко.

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У свою чергу, Синютка подякував за виявлену йому довіру, і наголосив на тому, що вже має першочергові завдання своєї роботи.

“Перед нами стоїть завдання, по-перше, напевно, війна. Львівщина — серце України. Наші сини захищають кордони держави. І ми маємо це враховувати. По-друге, слід подолати корупцію, бо без подолання цієї гідри не можливо досягнути успіху в реформах. І третє, розвиток інфраструктури. Час не такий, але ми повинні спільною працею привести наш дім до порядку”, - сказав Синютка.

Також він, завершуючи свій виступ, наголосив на тому, що ні мешканцям Львівщині, ні його підлеглим “не варто очікувати чуда”.

“Тим, хто очікує від нас чуда, мушу сказати, що чуда не буде. Буде щоденні копітка робота”, - наголосив новий губернатора Львівщини.

Під час представлення нового губернатора у залі також був присутній голова РНБО України Олександр Турчинов.

Зараз президент України, голова РНБО, міністр оборони України та керівництво Львівщини вирушають у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівському військовому полігоні, де президент відзначить державними нагородами військовослужбовців, а також вручить сертифікати на виготовлену та відремонтовану техніку озброєння та стрілецьку зброю.