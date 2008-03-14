Акціонер Укртатнафти каже, що збори не починалися і продовжувати нема чого

Збори акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), які мали відбутися сьогодні в Кременчуку, не починалися і тому не можуть продовжитися в Києві 18 березня.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив Геннадій КОРБАН, представник ТОВ «Корсан», яке є міноритарним акціонером «Укртатнафти».

«Є жорстка процедура, чітко регламентована, що збори проходять в місці і в день, де опубліковано в пресі. Їх не можна переносити або розтягувати, припиняти, починати наново тощо», – сказав він.

За словами Г.КОРБАНА, сьогодні «реєстрація учасників не здійснювалася, реєстраційна комісія не була сформована – це все описано в протоколі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, з яким попросили ознайомитися міністра палива і енергетики…».

Г.КОРБАН також додав, що порядок денний було змінено в самостійному режимі і він не відповідав опублікованій в пресі повістці. На порядку денному зборів, які намагалися сьогодні провести, "чомусь виявилося зайвих чотири питання, які не були опубліковані і відповідно не розглянуті на правлінні за 30 днів… Хай покажуть протокол реєстраційної комісії, реєстраційної групи. Де представники емітента та інше?», – сказав він.

Крім того, Г.КОРБАН нагадав, що взагалі існує ухвала районного суду, що "забороняє проведення сьогоднішніх зборів "Укртатнафти"…, і збори не відбулися", виходячи, зокрема, і з цих міркувань.

«Є протокол ДКЦПФР, який зафіксував, що реєстрація не починалася, реєстр не надано, і є рішення суду, що забороняє проведення зборів. Акціонери не реєструвалися, витягів не одержували, протоколів не складали і, відповідно, не ухвалювали рішень, оскільки збори не було відкрито», – зазначив Г.КОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, на 14 березня було заплановане проведення зборів акціонерів ЗАТ «Укртатанафта». За версією правління ЗАТ «Укртатнафта», збори сьогодні не відбулися, оскільки їх проведення напередодні було заблоковане ухвалою одного з районних судів. У протоколі ДКЦПФР про здійснення контролю за реєстрацією акціонерів також зафіксовано, що збори не відбулися через відсутність кворуму - ніхто з акціонерів не реєструвався.

Разом з тим, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН повідомив, що збори акціонерів «Укртатнафти» в Кременчуку сьогодні було відкрито, але в них одразу було оголошено перерву до вівторка, 18 березня, і їх проведення перенесено до Києва. За словами Ю.ПРОДАНА, до участі в зборах реєструвався тільки НАК «Нафтогаз України», який володіє 61% акцій заводу.

Згідно з оголошенням про проведення 14 березня 2008 р. зборів акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» ("Голос України" від 26 січня ц.р.), до порядку денного було включено 9 питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності ЗАТ.

Проте, 5 березня ц.р. в газеті «Хрещатик» було опубліковане оголошення про включення до порядку денного зборів «Укртатнафти» додаткових питань: про зміну голови правління; про затвердження заходів щодо стабілізації роботи НПЗ і програми реконструкції цілісного майнового комплексу з переробки нафти та інші.

6 березня ЗАТ «Укртатнафта» заявило, що включення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів «Укртатнафти», згідно з оголошенням від 5 березня, є незаконним, оскільки не дотримано терміни і порядок внесення до порядку денного додаткових питань.

Слід зазначити, що останніми роками в «Укртатнафті» була конфліктна ситуація навколо керівництва компанії. Нинішній голова правління Павло ОВЧАРЕНКО очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках. У жовтні 2007 року повернувся до керівництва підприємством за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді. У проміжку з 2004 по жовтень 2007 рр. головою правління ЗАТ був Сергій ГЛУШКО.

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій "Укртатнафти" належать державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».