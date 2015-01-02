Канал 1+1 став лідером перегляду по всіх аудиторіях в Новорічні дні

Крім того, 31 грудня 1+1 отримав лідерську позицію серед усіх телеканалів, зібравши частку 17,4% за цільовою аудиторією 18-54, вся Україна.

Читайте такожВ Україні спалахнула дискусія, закрити "Інтер" чи бойкотувати: всі точки зору

Саме 1+1 українські телеглядачі обрали для зустрічі Нового року – в Новорічну Ніч (23:00-1:00) частка каналу склала 30,3%, тоді як найближчий конкурент зібрав 21,6%. В Новорічну ніч 1+1 також лідирував за всією глядацькою аудиторією, 4+, вся Україна, з часткою 29,1%.