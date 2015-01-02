Канал 1+1 став лідером перегляду по всіх аудиторіях в Новорічні дні
16:26, 02 січня 2015Політика
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31 грудня та 1 січня канал 1+1 став лідером перегляду в прайм-тайм, зібравши частку 23,1% та 19,0% відповідно, за аудиторією18-54, вся Україна.
1+1 став лідером перегляду в прайм-тайм / molbuk.ua
Крім того, 31 грудня 1+1 отримав лідерську позицію серед усіх телеканалів, зібравши частку 17,4% за цільовою аудиторією 18-54, вся Україна.
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Саме 1+1 українські телеглядачі обрали для зустрічі Нового року – в Новорічну Ніч (23:00-1:00) частка каналу склала 30,3%, тоді як найближчий конкурент зібрав 21,6%. В Новорічну ніч 1+1 також лідирував за всією глядацькою аудиторією, 4+, вся Україна, з часткою 29,1%.
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