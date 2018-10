Столтенберг закликав РФ припинити «безвідповідальну поведінку» та підрив міжнародного права

НАТО солідарно з урядами Нідерландів та Великобританії щодо звинувачень Росії в підготовці кібератак проти ОЗХЗ та інших інститутів.

Відповідну заяву в Twitter зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Читайте такожБританія звинуватила ГРУ РФ в кібератаках по всьому світу, в тому числі в Росії

«Росія повинна відкинути свою безвідповідальну модель поведінки з підриву міжнародного права та інститутів. Союзники по НАТО працюють спільно, аби зміцнити нашу кібербезпеку», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів в квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на ОЗХЗ. В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy