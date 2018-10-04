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Столтенберг закликав РФ припинити «безвідповідальну поведінку» та підрив міжнародного права

16:08, 04 жовтня 2018
Політика
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Йенс Столтенберг / REUTERS

Відповідну заяву в Twitter зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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«Росія повинна відкинути свою безвідповідальну модель поведінки з підриву міжнародного права та інститутів. Союзники по НАТО працюють спільно, аби зміцнити нашу кібербезпеку», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів в квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на ОЗХЗ. В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

Зазначимо, що ОЗХЗ опікувалась розслідуваннями хіматак в Сирії, а також розслідуваннями застосування російської отруйної речовини «Новачок» у Великобританії.

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Теги: #НАТО#Столтенберг#Россия