Комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції про "прощення" РФ

Дві правки, які усувають головні ризики документа, були запропоновані групою депутатів ПАРЄ на чолі з представниками України. При цьому правки, які просувалися групою проросійських депутатів, були відхилені переважною більшістю голосів.

Комітет з питань правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, який буде представляти в ПАРЄ проект змін до правил введення санкцій, підтримав поправки до документу, які роблять неможливим "прощення" Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дві правки, які усувають головні ризики документа, були запропоновані групою депутатів ПАРЄ на чолі з представниками України. Натомість, правки, що просувалися групою проросійських депутатів, були відхилені переважною більшістю голосів.

Це рішення ще має підтвердити пленарна зала, коли розглядатиме резолюцію. Між тим, за практикою ПАРЄ, підтримка пропозиції у комітеті суттєво підвищує шанси на успіх голосування за неї.

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Головна пропозиція стосується принципу голосування за санкційні рішення. Як відомо, резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз – 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію. Натомість українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу.

Друга пропозиція забороняє брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Також комітет рекомендує асамблеї підтримати норму, яка ініціює накладання на Росію додаткових покарань у разі, якщо РФ, уникаючи санкцій, у 2019 році знову не подасть список своєї делегації для участі в роботі Асамблеї.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого і відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск'є, необхідно обговорення щодо внесення можливих змін до процедури і правила ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше Ар'єв заявив, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру введення санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципів демократії та верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 в питанні оскарження повноважень національних делегацій, у тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, введених в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно відповідної резолюції, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. З того часу дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.