Ситуація на підконтрольних бойовикам "ДНР" територіях погіршилася - ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ від 6 грудня.

5 грудня у штабі спільного центру з контролю і координації у Дебальцевому (55 км на північний схід від Донецька) офіцери з українських і російських Збройних сил були присутні на зустрічі разом із членами терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Старші за званням представники українських і російських Збройних сил водночас погодилися, що ситуація в районах, підконтрольних "ДНР", значно погіршилася у попередні 24 години. Зокрема, сторони зазначили, що протягом 24-годинного періоду від 8:00 4 січня до 8:00 ранку 5 січня було зафіксовано 69 порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожВ ОБСЄ повідомили подробиці нападу бойовиків на Піски 29 грудня

Вони зазначили, що з боку «ДНР» було 37 порушень припинення вогню, а з українського боку - 32.

Також сказано, що 40 інцидентів було зафіксовано у Донецькому аеропорту, в районі "Вольво-центр", розташованому на в'їзді у південній частині населеного пункту Піски та у самих Пісках.

Крім того, наголошується, що інші випадки зафіксовані у Нікішиному (12 км на південний схід Дебальцевого), Чорнухіного (6 км на схід від Дебальцевого) і в населених пунктах Дебальцевського району.

Сторони також повідомили про факти порушення припинення вогню, починаючи від початку року. Так, українська сторона повідомила, що 2 січня зафіксувала 10 порушень з боку "ДНР", коли представники "ДНР" вказали на 9 порушень. Ще невідомими залишилися 2 порушення в той день.

3 січня в "ДНР" повідомили про 12 порушень з українського боку, тоді як представники української армії повідомили про 8 порушень з боку "ДНР".

4 січня українські військові зафіксували 25 порушень з боку "ДНР", а ті у свою чергу - 24.

Раніше в ОБСЄ заявляли про погіршення ситуації на Донбасі 4 січня.