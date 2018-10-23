У МінТОТ "хорватську модель" миротворчої місії назвали найкращою для Донбасу

За словами радника міністра з питань тимчасово окупованих територій, на чолі миротворчої місії, контингент якої має налічувати від 25 до 50 тисяч осіб з 30 країн світу, повинна стояти міжнародна перехідна адміністрація.

Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко вважає, що миротворча місія ООН на Донбасі має бути розгорнена за «хорватською моделлю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції в Києві.

«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій ще раз дослідило ситуацію із застосуванням миротворчих місій у світі. Дослідивши десятки прикладів, ми дійшли висновку, що якраз хорватський варіант для нас був би найближчим з усіх тих, що ми бачили. Сценарії розвитку подій на Донбасі та в Хорватії дуже схожі, хоча різниця, умовно, в 23 роки», - заявив він.

За словами Левченка, миротворча місія могла б застосуватись в той спосіб, в який вона використовувалась на території Хорватії. «Ми висловили своє бачення як міністерства, щоб очевидним був варіант, коли на чолі міжнародної місії має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Це важливий та вирішальний компонент», - підкреслив він.

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Радник глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначив, що у миротворчої місії, здебільшого, три складові – військова (70%), поліцейська (15%) та цивільна (15%).

«Перехідна адміністрація з моменту повної дислокації усіх військових та поліцейських підрозділів перебирає усю владу в свої руки на підмандатній території для майбутнього власника цих територій - української держави», - зауважив він.

«Мирний план по Донбасу – це Мінські угоди, інших документів, які б розглядалися міжнародною спільнотою, немає, тому виконання пунктів цих угод є фактично фіналом того, щоб тимчасово окуповані території були у мирний спосіб повернуті. Ми вважаємо, що в майбутній текст резолюції Ради безпеки ООН (щодо миротворців на Донбасі - УНІАН) треба вносити положення про важливість надання цією місією допомоги у виконанні сторонами Мінських угод своїх зобов’язань», - додав дипломат.

За його словами, попередні дослідження засвідчують, що майбутня миротворча місія на Донбасі має налічувати від 25 до 50 тисяч осіб в контингенті.

«Я не виключаю, що 30 країн, може й більше, братимуть участь в міжнародній місії в Україні», - додав Левченко, підкресливши, що РФ не може брати участь в місії ООН жодним чином.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції для Радбезу ООН про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

За словами міністра, під час зустрічей з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом і державним секретарем США Майком Помпео на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку він пояснював важливість того, щоб був не тільки військовий компонент, але й міжнародна адміністрація та поліцейський компонент.

1 жовтня представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Велика Британія долучиться до проекту резолюції ООН про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.