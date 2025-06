Тепер розповідь вестиметься від лиця Еббі.

Творець The Last of Us Ніл Дракманн підтвердив, що Еббі у виконанні Кейтлін Девір стане головною героїнею третього сезону серіалу. На що, втім, уже натякала кінцівка другого сезону.

Дракманн поділився, що здивований тим, наскільки HBO сподобалася така хронологія серіалу, він думав, що жоден канал не дозволить їм знімати таку адаптацію. Але, як підкреслює Дракманн, HBO завжди славився такими нестандартними шоу:

"Я думаю, що добре, що ми зрештою опинилися на HBO, у місці, яке, по-моєму, завжди схилялося до таких спірних рішень. Але ці рішення були необхідні для сюжету, і навіть зараз я не можу повірити, що вони дозволили нам побудувати серіал таким чином. Тобто ми щойно закінчили другий сезон, а в третьому сезоні головну роль гратиме - спойлер - Кейтлін".

Дії третього сезону відбуватимуться паралельно з другим, тільки тепер від імені Еббі. Ми побачимо ті самі 3 дні, коли Еллі та Діна приїхали в Сіетл у пошуках помсти.

Уже відомо, що планується ще й 4 сезон, який захопить останню третину подій оригінальної гри і покінчить з історіями Еллі та Еббі.

Раніше ми розповідали, що у 2 сезоні "Останніх із нас" додали ксенофобську сцену, яку вирізали з гри. Як каже шоуранер Крейг Мейзін, ця сцена мала показати Еллі, що вона занадто далеко зайшла.

