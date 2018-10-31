Експерт назвав умову, за якої європолітики зможуть пробачити Путіну Крим

Кремлю вдалося зайняти в системі міжнародних відносин на Близькому Сході навіть більш вигідну нішу, ніж колись займав Радянський Союз.

Політолог, експерт з питань міжнародної політики Олег Волошин вважає, що якщо президент Російської Федерації Володимир Путін зможе перекрити потік біженців із Сирії та Африки через Лівію в Євросоюз, то більшість європейських політиків фактично (нехай і формально) пробачать йому захоплення Криму.

Росія в останні роки дуже грамотно користується системним провалом американської політики на Близькому Сході, розповів аналітик під час чату на "Главреді".

"Комбінуючи готовність застосовувати військову силу і роль рівновіддаленого від усіх регіональних гравців дипломатичного посередника, Кремлю вдалося зайняти в системі міжнародних відносин на Близькому Сході навіть більш вигідну нішу, ніж колись займав Радянський Союз", — заявив він.

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За його словами, Франція і Британія за підтримки США в 2011 році виключно з внутрішньополітичних міркувань втрутилися в громадянську війну в Лівії. "У підсумку, одна з найбагатших країн Північної Африки була бар'єром для потрапляння біженців з "чорної" Африки в Євросоюз, перетворилася на джерело хаосу, тероризму та сучасної работоргівлі", — наголосив Волошин.

"У цій ситуації підтримка Москвою одного з угрупувань, що беруть участь у конфлікті в Лівії, дає Росії два великі козирі: перший — на додаток до Сирії створює ще одну точку військової опори в регіоні, другий — так само, як і в Сирії, дає контроль значною мірою над міграційним потоком в Європу, а, відповідно, і потужний важіль для торгів з керівництвом країн ЄС з питань санкцій та інших тем", — сказав експерт.

"Якщо Путін зуміє більшою чи меншою мірою перекрити потік біженців із Сирії та Африки через Лівію в Євросоюз, впевнений, більшість європейських політиків фактично (нехай і формально) пробачать йому Крим та багато іншого... міграційна криза є найбільш небезпечною, з якою стикався ЄС за роки свого існування", — вважає політолог.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.