Новий президентський рейтинг: Тимошенко - у лідерах, Зеленський обігнав Порошенка

Другу сходинку у президентському рейтингу посідає шоумен Володимир Зеленський.

На президентських виборах більшість українців проголосувала б за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук повідомив на прес-конференції в Києві, презентуючи результати соціологічного дослідження, що проводилось з 28 вересня по 16 жовтня.

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“Найбільша кількість з числа тих респондентів, які вже визначилися з кандидатом, проголосувала б за Юлію Тимошенко (18,9%), другу сходинку посів Володимир Зеленський (10,7%), за ним майже з однаковими результатами слідують Анатолій Гриценко (9,9%), Петро Порошенко (9,9%), Юрій Бойко (9,8%), трохи відстають Олег Ляшко (8%) та Святослав Вакарчук (7%), інші кандидати набрали менше 5%”, - зазначив Дмитрук.

Опитування проводили фахівці ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка”, Центру “Соціальний моніторинг”, Соціологічної групи “Рейтинг” та Київського міжнародного інституту соціології.

Аудиторія опитування - населення України від 18 років. Вибіркова сукупність - 13 тис. 684 респондента. Стандартне відхилення +/- 0,85. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).