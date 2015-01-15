Бойовики хваляться, що майже захопили аеропорт. Військові визнають, що йде бій за термінал

"В даний момент терористами ведеться обстріл нового терміналу Донецького аеропорту. Бандити впритул підійшли до наших позицій, йде бій. В той же час з хвилини на хвилину в аеропорт планують зайти представники місії ОБСЄ. Очікується, що терористи з боку нового терміналу почнуть обстрілювати міжнародну місію, щоб звинуватити в цьому злочині українську сторону", - йдеться в повідомленні прес-служби АТО.

Водночас, лідер "ДНР" Олександр Захарченко заявляє , що аеропорт Донецька буде під контролем бойовиків протягом тридцяти хвилин. Про це він заявив журналістам у Донецьку на прес-конференції, пише Острів.

«Закінчується «зачистка» нового терміналу аеропорту. Прапор над ним наш. 95% терміналу під нашим контролем залишилися невеликі осередки опору в районі Пісків. Це, скоріше не осередки опору, а люди, що замурувалися в будівлі, вони просто не здаються. Думаю, що протягом 30 хвилин аеропорт буде повністю під нашим контролем», - заявив Захарченко, додавши, що полонених немає.

За його даними, в аеропорту залишилося не більше 10 осіб українських військових.

При цьому Захарченко підкреслив, що всю Донецьку область вважає територією «ДНР».

«Ми їх (населені пункти, контрольовані урядом України - «Острів»), вважаємо своєю територією - не виходить мирним шляхом, будемо забирати будь-якими іншими шляхами», - заявив лідер «ДНР».