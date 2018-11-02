Санкціями Україні пригрозила ще одна країна

Зокрема, мова йшла про обмеження ввезення кондитерської та масложирової продукції, а також лікарських засобів і цукру.

Депутати парламенту Узбекистану запропонували ввести обмежувальні заходи проти України у відповідь на "нечесну боротьбу на автомобільному ринку", зокрема, скоротити кількість ввезених в Узбекистан українських товарів.

Про це повідомляє агентство Uza.

"Наші українські партнери не враховують існуючий суттєвий дисбаланс у нашій взаємній торгівлі. Варто нагадати, що обсяг імпорту з України до Узбекистану більш ніж в три рази перевищує експорт наших товарів у цю країну", - зазначив член законодавчої палати Еркін Халбутаєв.

Зокрема, мова йшла про обмеження ввезення кондитерської та масложирової продукції, а також лікарських засобів і цукру. Депутат Абдурашид Абдукодиров на своїй сторінці в Facebook запропонував замінити українські товари узбецькими або російськими.

Читайте такожУ ЄС назвали рішення Росії щодо санкцій проти України необґрунтованим

У жовтні за скаргою українських автовиробників "Укравтопром" в Києві було розпочато розслідування імпорту легкових автомобілів з Узбекистану. Українська сторона звинуватила узбецьких виробників у тому, що вони отримують субсидії від свого уряду і імпортують товар на особливих умовах, які завдають істотної шкоди українським виробникам. У відповідь посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалиєв заявив, що Київ видавлює узбецьких виробників з автомобільного ринку.

У червні стало відомо, що обсяги виробництва українських автомобілів впали в 90 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Було встановлено, що за травень 2018 року "Укравтопром" справив 442 машини. Також повідомлялося, що за останні 10 років кількість виробленого товару на автомобільному ринку країни скоротилася більш ніж у 50 разів.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.