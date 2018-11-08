Розмитнення «євроблях»: активісти незадоволені новим законом і обіцяють акції по всій Україні

В організації "Авто Євро Сила" заявили, що закон про розмитнення був прийнятий "з правками автоолігархів, проти народу".

В організації «Авто Євро Сила», члени якої другий день мітингують під Верховною Радою, розкритикували ухвалений Радою закон №8487, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. Активісти анонсували всеукраїнську акцію протесту.

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Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці «Авто Євро Сили» у Facebook.

«Коротко. Закон ухвалили з правками автоолігархів, проти народу. Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування цього закону президентом», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково. За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.