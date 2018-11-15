У МЗС розповіли про спроби перешкодити розгляду українських питань на Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ України закликає країни-члени ООН брати активну участь в розгляді Генеральною асамблеєю ООН ситуації на окупованих територіях України.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що здійснюються спроби перешкодити розгляд українських питань в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у мікроблозі Twitter.

"Як головний політичний і представницький орган ООН Генеральна Асамблея зобов'язана обговорювати будь-які питання підтримання міжнародного миру і безпеки. На початку поточної сесії ми стали свідками спроб перешкодити цій функції, в тому числі щодо українського питання", - заявив Кислиця.

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"Як Генасамблея та ООН в цілому можуть відповідати сучасним викликам, якщо постійно здійснюються спроби уникнути розгляду нагальних питань на відміну від багатьох "статичних", які практично автоматично розглядаються рік за роком без суттєвих змін у результатах?", - додав дипломат.

"Закликаю держави-члени ООН брати активну участь в розгляді Генеральною Асамблеєю ситуації на окупованих територіях України на початку відновленої сесії. Відкрите та всебічне обговорення цього питання в ООН сприятиме деокупації суверенних територій України", - наголосив Кислиця.

"Секретаріат та органи системи ООН в щоденній роботі мають неухильно дотримуватися духу і букві резолюцій Генеральної Асамблеї", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, Третій (профільний) комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Після сьогоднішнього розгляду на засіданні комітету проект резолюції у грудні цього року розгляне Генасамблея.

27 вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент Петро Порошенко закликав членів асамблеї підтримати новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки українських політв'язнів. У цьому проекті резолюції перераховані імена усіх українських політв'язнів.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)". За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76. Перший раз резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасаблея розглядала у грудні 2016 року. Тоді її підтримало теж 70 країн, ще 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила першу резолюцію щодо українського Криму, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

"За" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що референдум у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".