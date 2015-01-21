Назарбаєв закликав Обаму більш активно шукати шляхи врегулювання ситуації на Донбасі

Як повідомляється на сайті президента Казахстану, про це Назарбаєв сказав у телефонній розмові з Обамою.

«Президент Казахстану висловив прохання на адресу свого американського колеги про більш активне підключення до пошуку компромісу з українського питання», - йдеться в повідомленні.

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Також в ході розмови Назарбаєв поінформував Обаму про те, що він особисто займається цим питанням, який, на думку казахстанської сторони, може вирішитися шляхом переговорів на рівні глав України, Росії, Німеччини та Франції.

Крім того, президент Казахстану зазначив, що економічні санкції відносно Росії впливають і на центрально-азійський регіон.

У свою чергу президент США запевнив Назарбаєва, що є прихильником дипломатичного вирішення ситуації в Україні, підкресливши, що для цього, в першу чергу, необхідно виконання Мінських домовленостей.

Обама також високо оцінив зусилля Казахстану в справі зміцнення міжнародної безпеки і висловив сподывання, що Назарбаєв продовжить надавати активне сприяння пошуку мирного рішення конфлікту в Україні.