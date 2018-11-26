Клімкін пояснив, чому Україна не розриватиме дипломатичні відносини з Росією

За словами глави МЗС, присутність російських дипломатів, хоча й формальна, існує задля надання правової допомоги українцям.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, чому Україна не розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив на прес-конференції в Києві.

Глава МЗС заявив, що у зв'язку з нападом російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки, будуть вживатися кроки у відповідь.

"Безумовно, подальші кроки будуть. Ми фактично не маємо дипломатичних відносин. Це формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності на території країни-агресора. Вони виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, в тому числі, політичним в'язням, але не тільки", - зазначив Клімкін.

"Ми завжди виходили з цієї позиції, але в сьогоднішніх умовах хочу сказати, що перебування на території країни-агресора є небезпечним для українських громадян. Ми плануємо низку заходів, про них ви почуєте найближчим часом", - наголосив міністр закордонних справ.

"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби, і ніяких інших функцій у них в Україні бути не може. Але ми зараз перебуваємо в тісному контакті з нашими друзями і партнерами, і подальші кроки, безумовно, будуть", - запевнив Клімкін.

Також його запитали, чи буде Україна розривати дипломатичні відносини з Росією.

"Які у нас відносини є з Російською Федерацією? У нас є формально присутність дипломатів, які зараз працюють над тим, щоб допомагати українцям. Я можу сказати, що в сьогоднішній логіці у них все менше і менше можливостей. Звичайно, ми не можемо залишити українців без жодної правової допомоги", - додав глава МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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