Воєнний стан в Україні: хто з депутатів голосував проти (повний список)

Названо також імена депутатів, які не голосували за введення воєнного стану в Україні.

276 депутатів Верховної Ради проголосували за введення воєнного стану в деяких областях України. Читайте такожОпубліковано текст закону "Про введення воєнного стану в Україні" Присутні у Раді депутати з фракцій "БПП", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії, ВО "Батьківщина" та "Воля народу" проголосували за воєнний стан. Проти введення воєнного стану проголосували восьмеро позафракційний депутатів -Бойко, Купрій, Деркач, Дунаєв, Іоффе, Льовочкін, Мураєв, Тарута; 21 "опоблоківець"; один депутат з групи "Партія "Відродження" - Святаш. Нижче - поіменне голосування: Голосування за воєнний стан from tsnua from Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Він буде діяти в областях, що межують з Росією і невизнаним Придністров'ям. Президент зачитав перелік цих областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

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