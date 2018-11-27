Воєнний стан в Україні: хто з депутатів голосував проти (повний список)
276 депутатів Верховної Ради проголосували за введення воєнного стану в деяких областях України.
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Присутні у Раді депутати з фракцій "БПП", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії, ВО "Батьківщина" та "Воля народу" проголосували за воєнний стан.
Проти введення воєнного стану проголосували восьмеро позафракційний депутатів -Бойко, Купрій, Деркач, Дунаєв, Іоффе, Льовочкін, Мураєв, Тарута; 21 "опоблоківець"; один депутат з групи "Партія "Відродження" - Святаш.
Нижче - поіменне голосування:
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Він буде діяти в областях, що межують з Росією і невизнаним Придністров'ям.
Президент зачитав перелік цих областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.