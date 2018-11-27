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Воєнний стан в Україні: хто з депутатів голосував проти (повний список)

09:06, 27 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

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Присутні у Раді депутати з фракцій "БПП", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії, ВО "Батьківщина" та "Воля народу" проголосували за воєнний стан.

Проти введення воєнного стану проголосували восьмеро позафракційний депутатів -Бойко, Купрій, Деркач, Дунаєв, Іоффе, Льовочкін, Мураєв, Тарута; 21 "опоблоківець"; один депутат з групи "Партія "Відродження" - Святаш.

Нижче - поіменне голосування:

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Він буде діяти в областях, що межують з Росією і невизнаним Придністров'ям.

 Президент зачитав перелік цих областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

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Новина в сюжеті: Введення воєнного стану в Україні
Теги: #Рада#Україна#депутати#воєнний стан