Обстріл бойовиками Маріуполя визнано терактом
16:59, 24 січня 2015Політика
1095 0
Сьогоднішній обстріл бойовиками Маріуполя кваліфіковано як теракт.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Донецької області.
"Прокуратурою Донецької області контролюється хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 258 Кримінального Кодексу України (Терористичний акт)", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прокуратурі, бойовики нанесли вогневий удар з новоазовського напряму, тобто з непідконтрольної українській владі території, по житловим кварталам міста, знаючи, що у них не розміщені українські військові.
Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі"Таким чином, бойовики цілеспрямовано використали зброю знищення проти мирного населення міста Маріуполя", - підкреслили у прокуратурі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter