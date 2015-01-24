Обстріл бойовиками Маріуполя визнано терактом

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Донецької області.

"Прокуратурою Донецької області контролюється хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 258 Кримінального Кодексу України (Терористичний акт)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, бойовики нанесли вогневий удар з новоазовського напряму, тобто з непідконтрольної українській владі території, по житловим кварталам міста, знаючи, що у них не розміщені українські військові.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі"Таким чином, бойовики цілеспрямовано використали зброю знищення проти мирного населення міста Маріуполя", - підкреслили у прокуратурі.