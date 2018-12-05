Верховна Рада в найближчі дні не буде мати права розглядати законопроекти "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - НАЗК

Антикорупційна експертиза не вимагає поспіху, але вона буде проведена в максимально короткі терміни і винесена на засідання НАЗК.

Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) листом від 5 грудня повідомило голову Верховної Ради Андрія Парубія про те, що почало процедуру проведення антикорупційної експертизи законопроектів №9055 і №9055-1 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Про це повідомив член НАЗК Олександр Серьогін. "На виконання закону, дійсно НАЗК повідомило про початок проведення антикорупційної експертизи двох законопроектів №9055, внесений президентом України та №9055-1, внесений народним депутатом Писаренком. Національне агентство повідомило голову комітету з питань правової політики і правосуддя, а також написало листа голові Верховної Ради про те, що таке повідомлення надіслано голові комітету", - сказав він.

За його словами, антикорупційна експертиза не вимагає поспіху, але вона буде проведена в максимально швидкі терміни і винесена на засідання НАЗК.

Він повідомив, що обов'язок НАЗК полягає в тому, щоб проінформувати голову профільного комітету про проведення такої експертизи, а далі все залежить від парламенту.

"Але, початок проведення експертизи відповідно до ст. 55 закону "Про запобігання корупції" є підставою для зупинення на термін до 10 днів відповідного законотворчого процесу", - підкреслив Серьогін.

Член НАЗК додав, що антикорупційна експертиза законопроектів про адвокатуру була розпочата за ініціативою Нацагентства, але в орган з цього приводу також зверталися ряд народних депутатів.

Нагадаємо, згідно з п. 5 ст. 55 закону "Про запобігання корупції" Національне агентство може проводити за власною ініціативою антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради або Кабінету Міністрів.

Згідно з зазначеним законом, Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради або Кабінету Міністрів про проведення антикорупційної експертизи нормативного правового акту.

Здійснення такої експертизи є підставою для припинення процедури розгляду чи прийняття нормативного правового акта, але на строк не більше десяти днів.

Як повідомлялося, 10 депутатів просять Парубія не включати президентський законопроект про адвокатуру до порядку денного через те, що він містить безліч корупційних ризиків.