Генасамблея ООН 17 грудня розгляне проект резолюції України щодо мілітаризації Азовського моря

Генасамблея ООН 17 грудня розгляне проект резолюції про мілітаризацію Криму з урахуванням російської агресії в Керченській протоці.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 17 грудня розгляне проект резолюції про мілітаризацію окупованого Криму Російською Федерацією з урахуванням російської агресії в Керченській протоці, і зокрема захоплення українських суден та екіпажу.

Про це на брифінгу в Нью-Йорку про ситуацію в Чорному та Азовському морях в контексті агресії Росії проти України, який транслювався на сайті ООН, заявив постійний представник України Володимир Єльченко.

Представник України наголосив, що агресивні дії Росії з 2014 року являють собою кричуще порушення положень Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Конвенції ООН з морського права, а також низки інших багатосторонніх та двосторонніх угод.

"Російські дії характеризуються зростаючими масштабами, інтенсивністю та небезпекою, а також створюють загрозу для безпеки усіх країн регіону Чорного моря і за його межами", - заявив Єльченко.

"Твердість міжнародної відповіді має бути адекватною до загроз, породжуваних російською агресією. Для досягнення цієї мети, Україна разом з 29 співавторами направли для розгляду Генеральною асамблеєю ООН 17 грудня проект резолюції під назвою "Проблема мілітаризації Автономної республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів", - наголосив посол.

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Наразі попередньо заплановано, що голосування за проект резолюції 17 грудня відбудеться о 17:00 за київським часом.

Водночас, дипломат заявив, що головна мета цієї резолюції полягатиме у тому, щоби "наполегливо закликати Російську Федерацію вивести її воєнні сили з Криму, припинити незаконну окупацію української території".

Разом з тим, у резолюції буде висловлено заклик до Росії "припинити переслідувати комерційні судна, а також обмежувати міжнародне судноплавство у Чорному морі і Азовському морі".

При цьому, представники США, Великої Британії, Литви, Швеції, Німеччини, Естонії, Хорватії, Нідердандів, Польщі, Грузії, Латвії та Канади під час свого виступу заявили, що виступили співавторами цього проекту резолюції.

Зокрема, заступник постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив: "Ми раді бути співавторами резолюції для Генеральної асамблеї ООН стосовно мілітаризації Криму та закликаємо усі країни-члени підтримати її, коли вона пізніше буде винесена на голосування цього місяця".

Його заклик до країн-членів ООН підтримав заступник постійного представника Британії при ООН Джонатан Аллен. "Ми закликаємо членів ООН надати цій резолюції повну підтримку", - заявив він.

При цьому представник Канади заявив, що його країна докладе зусиль, аби розширити число співавторів проекту резолюції.

Крім того, Єльченко додав, що події із нападом російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки вимагають внесення змін у проект резолюції. "Тепер ми маємо оновити проект", - заявив Єльченко.

Постійний представник сказав, що при голосуванні резолюція має набрати дві третини голосів, і тому він закликав присутніх дипломатів працювати наполегливо з іншими країнами, щоби розширити групу країн, які підтримають резолюцію.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у грудні цього року має розглянути та схвалити окремі дві резолюції: щодо порушень прав людини в Криму та мілітаризації Чорного й Азовського морів.