«Імітація бурхливої діяльності»: депутат пояснив, чому розрив Договору про дружбу України з РФ ні на що не вплине

Конкретику співробітництва України та Росії з низки питань відбито у більш ніж 200 галузевих угодах, що зберігають чинність.

Припинення Верховною Радою Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією не буде мати жодних наслідків, оскільки цей документ мав суто декларативний характер.

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Таку думку висловив народний депутат Верховної Ради (фракція "Опоблоку") Сергій Ківалов, коментуючи сьогоднішнє голосування Ради за припинення дії Договору.

«Непродовження договору з Росією, як і його існування – не мають жодного юридичного значення. Це суто декларативний документ. Тому, пафосні висловлювання на парламентській трибуні, переможні спічі політиків на прямих ефірах – це брехня. І найжахливіше, що їм добре відомо, що ця PR-акція Верховної Ради – порожній звук. Наслідків жодних немає і бути не може, оскільки цей договір від початку був декларативним», - зазначив політик.

«Ухвалення рішення про непродовження договору владі потрібне було для того, щоб продемонструвати, що вони щось роблять. Люди ж не вникають в подробиці написаного в документі, отже їм можна цинічно брехати про те, як Україна бореться з ворогами», - продовжив він.

Ківалов нагадав, що Договір, який парламент сьогодні вирішив не продовжувати, був ухвалений в 1997 році. Його прийняття, як зазначає політик, ні на що не вплинуло, оскільки за формою це був юридичний документ, а за змістом - політичний та декларативний.

«Це ніяк не вплине на визнання Росією державності України, а також недоторканності та цілісності нашої території. Оскільки визнання Російською Федерацією незалежності України було зафіксовано в іншому документі від 1991 року – Акті визнання Росією України, як суверенної держави. І цей акт – чинний. Його ніхто не відкликав і навіть не робив таких спроб», - підкреслив екс-депутат.

«Якщо ж говорити про принципи незастосування сили та загрози силою між нашими державами (Україною та Росією – ред.), поваги до основних прав і свобод людини щодо громадян і жителів обох країн – так це взагалі норми jus cogens (імперативна норма міжнародного права), які жодним міжнародним договором не можна ані змінити, ані скасувати. Жодні відступи, порушення цих загальновизнаних норм міжнародного права – неприпустимі», - констатував Ківалов.

Політик зазначає, що положення статті 7 «великого договору» про проведення двосторонніх консультацій у разі загрози національній безпеці та територіальній цілісності одній з країн, співробітництва з питань мирного вирішення міжнародних суперечок – дублюються нормами багатосторонніх міжнародних договорів та Будапештським Меморандумом 1994 року.

В той же час, положення договору про економічне співробітництво – набагато скромніші зобов'язань обох країн в рамках пакету угод Світової організації торгівлі (СОТ).

Що ж стосується норм про військово-технічне співробітництво, скорочення збройних сил та озброєнь – то вони, за словами Ківалова, «м'яко кажучи, не застосовуються».

«Конкретику двостороннього співробітництва України і Росії з економічних, транспортних, правових, науково-технічних, екологічних, культурних та інших питань – відбито у понад 200 галузевих угодах, як двосторонніх, так і багатосторонніх, які зберігають чинність. От у випадку виходу України із зобов'язань за цим відносинами, або їх призупинення – виникнуть чутливі наслідки. І в першу чергу – не для звичайних громадян. А для тих, хто веде бізнес в РФ», - наголошує політик.

Ківалов назвав профанацією ухвалення парламентом законопроектів, подібних до сьогоднішньої проекту 0206.

«Прийняття таких законопроектів, як сьогодні – про непродовження договору з РФ – профанація та ІБД (імітація бурхливої діяльності). Простіше кажучи – це цинічний обман. Точніше, спроба обману. Було б наївно вважати, що більшій частині наших співвітчизників і тим більш світової громадськості не зрозумілі справжні мотиви таких дій, які насправді є повною бездіяльністю», - уклав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією» (№ 0206), внесений президентом України.

За закон проголосували 277 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів з групи "Відродження" - 4.

Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією, підписаного 31 травня 1997 року в Києві і ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року.

У законі вказується, що припинення дії договору обумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору.