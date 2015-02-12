Одному українському каналу винесли попередження, інший - перевірять

Попередження винесено за трансляцію в ефірі інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, який втік з України в лютому минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Нацради Юрій Артеменко.

За його словами, в ефірі телеканалу двічі транслювалося інтерв'ю Азарова, який на даний момент перебуває в розшуку Інтерполу.

«Телеканалу NewsOne оголошено попередження. Канал двічі в ефірі показав інтерв'ю Азарова, в змісті якого Національна рада бачить розпалювання ворожнечі, приниження честі та достоїнства людей, які брали участь в Революції гідності», - сказав Артеменко.

Він також відзначив, що компанія мала в наявності запис інтерв'ю і могла заздалегідь його подивитися, і вилучити всі спірні моменти, проте не зробила цього.

Також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні у четвер ухвалила рішення провести позапланову перевірку телерадіокомпаній, що ведуть мовлення під логотипом «112 Україна», у зв'язку з невідповідністю програмного наповнення каналу заявленій у ліцензіях концепції мовлення.

«За результатами моніторингу, проведеного 20 січня, ряду компаній, які ведуть мовлення з логотипом «112», призначено позапланову перевірку. Це компанії «ТБ Вибір», «Аріадна ТВ», «Партнер ТВ», «Новий формат ТВ», «Лідер ТВ». Всі ведуть мовлення в мультиплексі MX-5», - сказав Артеменко.

Читайте такожНацрада покарає "Інтер" попередженням і перевіркоюЗа його словами, в результаті проведеного моніторингу було виявлено порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також порушення умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення.

«Зокрема, було збільшено обсяг одних передач і зменшено обсяг інших, відсутній показ фільмів. Фактично було змінено формат мовлення. За ліцензією це розважально-інформаційний канал з фільмопоказом, а фактично зараз це інформаційний канал», - додав голова Нацради.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Нацрада з телерадіомовлення винесла друге попередження телеканалу «112 Україна» у зв'язку з невідповідністю наповнення каналу заявленій концепції мовлення.

У грудні 2014 року Нацрада з телерадіомовлення винесла попередження телеканалу «Espresso-TV» за трансляцію впродовж більш як 1 години в прямому ефірі звернення російського президента Володимира Путіна.