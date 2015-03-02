З Ради відкликали законопроект про заборону критики влади

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії ”Народний фронт”

Як запевняє депутат, він жодним чином не передбачав кримінального покарання за будь-яку критику влади, маючи на меті покарання за наругу над державними символами.

У прес-службі зазначили, що «Матейченко добре обізнаний у ситуації на сході України, де саме наруга над державними символами стимулювала і продовжує стимулювати сепаратистські процеси в суспільстві. Матейченко був бойовим командиром (з 1991 по 1998 роки він обіймав посади від командира взводу до заступника військової частини А0623 Артемівської механізованої дивізії) і відразу після початку бойових дій на Донбасі взяв під свій контроль утримання ситуації в м. Артемівську Донецької області».

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При цьому в партії підкреслили, що «позиція «Народного фронту» та її лідера Арсенія Яценюка полягає в тому, що законотворча діяльність народних депутатів та уряду має чітко відповідати європейським стандартам та міжнародним нормам, які засновані на принципах демократії, гуманізму та поваги до прав і свобод людини».

Як повідомлялося, 24 лютого депутат від “Народного фронту” Матейченко зареєстрував у парламенті проект закону №2225 про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту та збереження авторитету держави).

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У документі міститься пропозиція доповнити Кримінальний кодекс статтею 339-1 “Умисні дії щодо підриву авторитету держави та її органів влади”, що визначає й кваліфікує злочинність дій, спрямованих на підрив авторитету держави та її органів. Цією статтею передбачано покарання виправними роботами на строк до двох років або арештом до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Водночас громадські активісти заявили, що відповідний законопроект є загрозою для свободи слова, оскільки де-факто вводить цензуру на критику органів влади, окремих чиновників та політичних партій. У разі ухвалення законопроекту він може використовуватись для переслідування засобів масової інформації, активістів та політичних репресій.