Гройсман закрив засідання Ради. Продовжать завтра о 12.00
22:07, 02 березня 2015Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, парламент вирішив, що завтрашнє засідання почнеться о 12. За дане рішення проголосували 244 із 270 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що до 12.00 буде можливість завтра провести засідання комітетів та у разі необхідності Погоджувальної ради.
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