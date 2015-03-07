У Москві пройшов пікет на підтримку України

Участь в акції взяли до двох десятків людей. Його узгодили з місцевою владою заздалегідь.

Учасники акції тримали в руках плакати із закликами до Кремля припинити військову агресію проти України, передає 5 канал.

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Крім того, на транспарантах учасників були портрети загиблого опозиціонера Бориса Немцова та ув'язненої української льотчиці Надії Савченко. Учасники пікету також вдягнули стрічки кольорів українського прапору.

На мітинг рішуче відреагували прихильники політики Путіна. Кілька десятків людей із прапорами Росії та "георгіївськими стрічками" зібралися біля місця проведення акції. Вони намагалися зірвати антивоєнний пікет. Однак поліція попередила будь-які сутички.