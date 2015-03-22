Коломойський готовий вибачитися перед журналістським співтовариством



Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «1+1», коментуючи інцидент довкола «Укртранснафти», де він використав у розмові з журналістом ненормативну лексику.

Коломойський підкреслив, що не шкодує про сказані слова щодо «Укртранснафти», хоча розуміє, що ситуація обурила суспільство.

«У мене до пана Андрушка накопичилися питання. Якщо ви пам`ятаєте, пан Андрушко ставив мені запитання про паспорти, ми з ним пожартували, посміялися, інтернет на певний час підірвало. На тому справа й закінчилася. Після цього у нас з паном Андрушком були теплі стосунки. І була наша остання зустріч, коли була комісія з приватизації Верховної Ради - ми з ним зустрілися, і він брав у мене інтерв`ю. Він взяв у мене інтерв`ю, перековеркав його, вирвав слова з контексту і практично нічого не надрукував. І ось за це я був на нього злий», - розповів Коломойський.

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При цьому він визнав, що як чиновник не мав права так поводитися.

«Але приносити вибачення не збираюся. Можу принести вибачення журналістському співтовариству, а йому - ні. Ось така моя позиція. До журналістів найкраще ставлення. Дуже жалкую, що образив саме журналістське співтовариство, але він попався під гарячу руку і попередні події, де він повів себе погано саме як журналіст, і це мене вивело з себе», - сказав Коломойський.

Також він підкреслив, що «накопичена історія отримала такий негативний виплеск».

Коломойський сказав, що догану від президента України Петра Порошенка «прийняв, розписався вчора, сказав, що: «так, я не правий, так зовні поводитися я не повинен був».