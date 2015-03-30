Яценюк обіцяє, що українці вже наступного року відчують результат реформ

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє Еспресо.TV.

"Я спробую на прикладах. Двадцять з гаком років тому Польща пройшла такі ж реформи, які ми проходимо сьогодні. Польща є членом ЄС і однією з найпотужніших країн Євросоюзу. У нас немає двадцяти років, у нас - два роки", - сказав прем'єр.

Читайте такожЯценюк: Держава поставить в "Укрнафті" та "Укртранснафті" іноземний менеджмент

За словами Яценюка, з 2016 року Україна почне розвиватися.

Глава уряду зазначив, що Росія намагається дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в Україні: "Тут багато залежатиме від того, як ми з міжнародним співтовариством зупинимо Росію".