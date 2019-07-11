За крок до повноцінного зняття санкцій з Януковича і Ко. Що означає рішення суду ЄС

У четвер, 11 липня, стало відомо, що суд Європейського Союзу ухвалив рішення щодо скасування санкцій ЄС за позовами президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра, а також його соратників - Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва. Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років.

На думку суду, жодна інформація, що міститься в листах української влади, на підставі яких Рада ЄС раніше приймала своє рішення про застосування обмежувальних заходів, не дозволяє вважати, що Рада мала у своєму розпорядженні достатню інформацію для перевірки того, що права зазначених осіб були дотримані. Крім того, Рада була зобов'язана проводити таку перевірку незалежно від будь-яких доказів, представлених українцями, зацікавленими в заморожуванні засобів.

Зняття санкцій означає для них вільний в’їзд до ЄС

Утім, чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаються чинними.

Зняття санкцій означає для них вільний в’їзд до ЄС. І хоча не було офіційного «візового бану», але для тих осіб, які підпадають під санкції, увесь цей час було досить проблемно в’їхати на територію ЄС. Вони остерігалися, адже у деяких країнах проти них були порушені кримінальні провадження (зокрема, в Австрії, Італії та Швейцарії). Також санкції означали, що будь-яка банківська транзакція, у якій фігурує людина під санкціями або компанія, яка такій людині належить, має бути заблокована і арештована на території ЄС. Але тепер такого обмеження немає і Клюєви, Януковичі, Азаров можуть вільно переказувати гроші. Крім того, заморожені активи тепер будуть розморожені.

Насправді, є дві основні причини такого рішення суду. По-перше, у кримінальних провадженнях стосовно Януковича та його соратників тривалий час не було жодного прогресу. Те саме стосується і проваджень щодо корупційних та економічних злочинів, наявність яких була підставою для впровадження цих санкцій.

По-друге, причина у самому Європейському Союзі. Тому що кілька місяців тому було ухвалено інше рішення у суді Страсбургу у справі Миколи Азарова, у якому взагалі під сумнів було поставлено увесь санкційний режим ЄС. Суть цього рішення полягає в тому, що європейський суд вважає, що ЄС спочатку повинна була перевірити, чи всі права Януковича і Ко були захищені і гарантовані тут, в Україні, перед тим, як накладати санкції. Це апріорі неможливо зробити у жодній з країн, де правоохоронні і судові органи контролюються якимись корумпованими елітами і де відбуваються ліберальні революції по зміні влади.

Тут вина на обох сторонах – і на ГПУ, яка протягом п’яти років не спромоглася довести до суду економічні і корупційні злочини Януковича, та ЄС, де суд ухвалив дивне рішення, відірване від реальності

Тому тут вина на обох сторонах – і на ГПУ, яка протягом п’яти років не спромоглася довести до суду економічні і корупційні злочини Януковича, та ЄС, де суд ухвалив дивне рішення, відірване від реальності.

Але загалом санкції – це тимчасовий захід, про що нас попереджали ще у 2014 році. Мовляв, нам дають час на те, щоб зробити відповідну внутрішню роботу – поки ми заморожуємо активи людей під санкціями, ви шукаєте докази того, що ці люди вчинили злочин. І якби в нас в судах уже були вироки по цих справах, то зняття санкцій з Януковича і «Сім’ї» не становило би такої серйозної загрози, як це відбувається зараз.

Та оскільки рішення про санкції політичне і переглядається у березні кожного року, нині, за наявності такого рішення суду, Рада ЄС має зібратися у березні і на його основі вже повноцінно може їх скасувати. Однак це може статися і раніше. Тепер це тільки питання часу - від кількох тижнів до кількох місяців.

Дарина Каленюк, виконавчий директор «Центру протидії корупції»