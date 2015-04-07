Яценюк: українське суспільне телебачення має працювати на рівні ВВС й CNN

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це Яценюк сказав під час презентації національного суспільного мовника.

Глава уряду зазначив, що до початку роботи суспільного мовлення країна «йшла десятиріччями». Він нагадав, що перша спроба створення суспільного телебачення була ще в 1997 році, коли парламент ухвалив відповідний закон, але він так і не був підписаний президентом.

Яценюк також нагадав, що у 2005 роціРада Європи «чітко зазначила, що в Україні повинна бути проведена всеохоплююча реформа і перехід державного каналу УТ-1 до якісного суспільного телебачення».

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Яценюк наголосив, що при організації роботи суспільного телебачення, важливо насамперед «як позбавитися впливу влади на формування органів управління нового суспільного телебачення, так і дати можливість для незалежних і гарантійних джерел фінансування».

«Суспільне телебачення відповідно до постанови уряду створене як публічне акціонерне товариство. Не державна компанія, яка безпосередньо контролюється Міністерством фінансів, урядом і прем'єр-міністром, а як виключно незалежний орган, який повинен мати свою систему управління», - сказав Яценюк.

Глава уряду також наголосив, що суспільне телебачення дуже важливе сьогодні в умовах інформаційної війни, розпочатої Росією.

«Росія розпочала новий тип війни, гібридної війни, який розповсюдився не тільки на схід України та Україну - російська пропаганда дійшла вже до теренів Європейського Союзу, про що ЄС відкрито говорить. Саме тому нам необхідно, щоби люди чули правду, знали, що відбувається, щоб не було маніпулювання фактами. І щоб українська журналістика стала взірцевою у світових стандартах ЗМІ - донесення правдивої інформації, отримання інформації, представлення фактів і чітке й справедливе їх тлумачення», - сказав він.

Яценюк наголосив, що попереду ще дуже багато роботи, як організаційної, так і фінансової.

Він також висловив сподівання, що до кінця поточного року вже будуть проведені всі організаційні заходи, створене повноцінне публічне акціонерне товариство, затверджений статут, «будуть нові органи управління і нова якість українського каналу».

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Якість українського суспільного мовника, зазначив глава уряду, «повинна бути на рівні ВВС й CNN.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (№1357).

Відповідно до закону, зокрема, у Законі України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" встановлюється, що суспільне телебачення і радіомовлення утворюється у формі публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, 100% акцій якого належить державі.

Президент сьогодні підписав цей закон.