Турчинов розглядає членство в НАТО як єдину гарантію захисту суверенітету
15:18, 09 квітня 2015Політика
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Україна розглядає членство в НАТО як єдину гарантію захисту державного суверенітету та територіальної цілісності країни.
Олександр Турчинов / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час презентації стратегії національної безпеки України до 2020 року.
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"Поділяючи спільні з Європейським Союзом і НАТО цінності, Україна розглядає європейську і євроатлантичну інтеграцію як пріоритетний напрямок своєї зовнішньої та внутрішньої політики. Ми бачимо в членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Турчинов.
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