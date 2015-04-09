Турчинов розглядає членство в НАТО як єдину гарантію захисту суверенітету

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час презентації стратегії національної безпеки України до 2020 року.

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"Поділяючи спільні з Європейським Союзом і НАТО цінності, Україна розглядає європейську і євроатлантичну інтеграцію як пріоритетний напрямок своєї зовнішньої та внутрішньої політики. Ми бачимо в членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Турчинов.