СБУ допитує менеджерів Ахметова щодо причетності до фінансування акцій шахтарів у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив сьогодні після вшанування пам'яті загиблих під час проведення антитерористичної операції співробітників СБУ, які відбулися на території Національної академії СБУ в Києві.

“Ми, як СБУ, розслідуємо кримінальне провадження, пов'язане з незаконним фінансуванням з-за кордону акцій провокаційних в Києві під приводом так званих шахтарських протестів. Ми вже затримали так званих “фінансистів-кур'єрів”, які з Москви, з офісу екс-прем'єр-міністра привозили гроші, затримані спільники (так звані “тисячники”), які в Києві збирали та фінансували постановочні акції. Так само СБУ направила повістки до менеджменту однієї з компаній, про яку ви згадували. В усякому разі людина, яка є власником цієї компанії, і топ-менеджмент цієї компанії допитуються СБУ в рамках цього ж кримінального провадження”, - сказав Наливайченко.

При цьому голова СБУ зазначив, що оскільки слідство ще триває, він не може розголошувати іншу інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами фінансування менеджментом окремих приватних вугільно-добувних компаній акцій протесту шахтарів у Києві, поєднаних з блокуванням роботи органів державної влади та управління.

Задокументовано спроби зловмисників перетворити згадані акції на важіль тиску на владу з подальшою її дестабілізацією та захопленням. Зафіксовано, що вони фінансували та забезпечували прибуття до столиці та участь в акціях провокаторів, а також інших зловмисників.

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«У зв'язку з тим, що впродовж 22-24 квітня службові особи (менеджмент) окремих приватних вугільно-добувних компаній України, керуючись корисливими корпоративними інтересами, а також з метою тиску на органи державної влади організували фінансування акцій протесту в Києві, поєднаних з блокуванням роботи органів державної влади та управління, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 110-2 ч. 2 Кримінального кодексу України. У межах цього кримінального провадження оперативні та слідчі підрозділи проводять допити, обшуки та затримання», повідомляв прес-центр СБУ.

27 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завив, що серед учасників акцій протесту гірників у Києві була лише половина реальних шахтарів, решта учасників були найняті організаторами.