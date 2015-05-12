Поклонська похвалилася, що закрила за "екстремізм" більше 10 сайтів в Криму

Про це у Facebook заявила "прокурор" Криму Наталія Поклонська.

"Щодо інтернет-сайтів, на яких йде пропаганда фашизму, нацизму, проводяться певні дослідження нашими фахівцями",- заявила вона.

"При отриманні відповідей, що дійсно простежуються радикальні настрої, прокуратура ініціює блокування подібних сайтів. На території Республіки Крим уже закрито понад 10 інтернет-сайтів за екстремістські висловлювання. Порушено кримінальні справи за даним фактом. Кожен, хто закликає до фашизму, буде покараний", - додала Поклонська.

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При цьому вона нагадала, що у 2014 році в Криму був винесений 1 вирок за фактом розміщення жителем півострова "повідомлень націоналістичного спрямування та зображень з фашистською символікою у соцмережах".