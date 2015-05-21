Рада попередньо дозволила створювати у містах муніципальну міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 народних депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом визначається, що муніципальна варта − це орган в системі місцевого самоврядування, що створюється у порядку, визначеному цим законом, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Серед основних завдань муніципальної варти, зокрема, забезпечення охорони громадського порядку на території юрисдикції відповідної місцевої ради, у взаємодії з органами внутрішніх справ; профілактика правопорушень; інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; виконання окремих адміністративних стягнень; охорона майна, що перебуває у комунальній власності.

Посадова чи службова особа муніципальної варти не може бути членом політичної партії та/або будь-якого добровільного об'єднання громадян, яке має ознаки політичної партії (руху, сили) та/або прямо чи опосередковано підтримувати таке утворення, надавати йому привілеї, а також сприяти політичним партіям та зазначеним об’єднанням громадян у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.

Жоден орган державної влади, орган місцевого самоврядування, політична партія (сила, рух), інститут громадянського суспільства, інше громадське об’єднання чи об’єднання громадян, юридична чи фізична особа не можуть втручатися у діяльність муніципальної варти, крім випадків та у спосіб, що визначені законами України.

Муніципальна варта створюється у містах обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, містах Києві та Севастополі, на території юрисдикції об’єднаної територіальної громади за рішенням відповідних рад. У межах юрисдикції однієї ради може бути створена лише одна муніципальна варта.

Структуру та штатну чисельність муніципальної варти затверджує відповідно міська рада, місцева рада об’єднаної територіальної громади.

Підрозділи муніципальної варти не входять до структури територіальних органів внутрішніх справ України.

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Муніципальна варта здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція відповідної ради, що прийняла рішення про її створення.

Муніципальну варту очолює її начальник, який призначається на посаду за рішенням міської ради, місцевої ради об’єднаної територіальної громади на термін повноважень відповідної ради.

Для забезпечення виконання завдань, покладених цим законом на муніципальну варту, її працівники мають право використовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та засоби відстрілу гумових куль за умови попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби та засоби відстрілу гумових куль можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників муніципальної варти.

На службу до муніципальної варти приймаються на контрактній основі громадяни України, віком від 21 років, які мають відповідну освіту та професійну підготовку, здатні за станом здоров’я та своїми моральними якостями виконувати завдання, покладені на муніципальну варту. Кваліфікаційні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади в муніципальній варті затверджуються Кабінетом міністрів України.

Призовники не підлягають прийому на службу до муніципальної варти.

Не може бути прийнята на службу до муніципальної варти особа, яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили; стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

Фінансування діяльності муніципальної варти здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.