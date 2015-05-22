"Кіборг" Кузьміних звільнений з полону - ЗМІ

Про це повідомило ЛІГАБізнесІнформ джерело, знайоме з ходом переговорів.

Інформацію підтвердив також волонтер Віктор Майстренко, який також займається питаннями звільнення українських полонених. Він зазначив, крім того, звільнених повинно бути багато. "Зараз російське телебачення зніме про чотирьох інших полонених кіно, що вони залишаються в ДНР і хунту ненавидять - і все", - повідомив він.

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При цьому він зазначив, що раніше затриманих співробітників ГРУ Україна не віддає. В обмін на українців російській стороні будуть передані інші затримані. "Там двоє одіозних. Одного з Харкова. Ідеолога російського світу. Його давно хотіли. Прізвище не пам'ятаю", - сказав Майстренко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що завершилася "велика робота, яку провели в гуманітарній підгрупі в тристоронній контактній групі". "Сьогодні з високою ймовірністю вдасться звільнити командира 90-го батальйону 81-ї бригади нашого "кіборга" Кузьміних, який вже багато тижнів перебуває в полоні і є велика надія, що сьогодні ввечері він вже буде вдома. Будемо молитися, щоб сьогодні ця операція завершилася успішно", - повідомив президент.

Олег Кузьміних з групою товаришів по службі потрапив у полон до проросійським екстремістів 20 січня. 22 січня російські ЗМІ продемонстрували відеозапис знущань росіян над полоненими кіборгами.