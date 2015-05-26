У Порошенка пояснили, чому обіцянка про тривалість АТО не здійснилася

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання, чому не здійснилася обіцянка президента Петра Порошенка про те, що антитерористична операція не триватиме місяцями, а триватиме годинами, пише Українська правда.

"Наша армія була близька до завершення АТО влітку минулого року. І цьому завадило те, що на територію України вдерлися війська сусідньої держави. Якби мова йшла про те, щоб просто зупинити агресію кількох бандитів, то, безумовно, звитяжна професійна українська армія давно б уже справилася", - сказала депутат.

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"Хочу наголосити, що рік тому владна команда ставила армії одну дуже важливу умову – нейтралізувати бандитів так, щоб не страждали місцеве населення", - додала Геращенко.