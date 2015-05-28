Соратники Клюєва намагаються затягнути зняття з нього недоторканності і хочуть залучити суд
Депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Папієв пропонує у питанні щодо подання про дозвіл притягнути депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності звернутися до КС.
Про це він заявив під час засідання регламентного комітету, передає «Українська правда».
Папієв запропонував звернутися до Конституційного суду, щоб той дав тлумачення, "як комітет має визначитись із законністю і обґрунтованістю подання". Він заявив, що у вересні буде голосування змін до Конституції, які передбачають зняття депутатської недоторканності.
Він також співчутливо запитав Клюєва, чому, на його думку, Генпрокуратура так поспішає, а не хоче дочекатися вересня.
У свою чергу, інший колишній член фракції ПР Віктор Бондар перед цим знову наголосив на браку доказів, які б підтверджували конфлікти між акціонерами підприємства "Завод напівпровідників".
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"8 років не було жодних позовів і жодних судів, а тут раптом згадали. Нам потрібні матеріали, в яких прописано, чи були судові позови між акціонерами, чим завершилися перевірки фонду держмайна, проведені минулого року", - сказав він.
У свою чергу Генпрокурор Віктор Шокін вчергове звернув увагу на те, що депутати вимагають доказів, але відмовляються заслуховувати їх у передбаченому законом порядку, тобто в закритому режимі. "Ваша позиція зрозуміла. Ви не хочете слухати докази, які я вам пропоную", - сказав Шокін Бондарю.