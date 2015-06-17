Порошенко запросив екс-прем'єра Британії Тоні Блера допомогти реформувати Україну

Президент України Порошенко запросив прем’єр-міністра Великої Британії у 1997-2007 роках Тоні Блера долучитись до Дорадчої міжнародної ради реформ при президентові України.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з Блером, повідомляє прес-служба глави держави.

Читайте такожЕкс-радник британських прем'єрів стане консультантом Мінфіну щодо податків

«Глава держави запросив Тоні Блера поділитися його досвідом державного управління в рамках Дорадчої міжнародної ради реформ при президенті України», - йдеться в повідомленні.

Запросивши Тоні Блера поділитися його досвідом державного управління в рамках Дорадчої міжнародної заради реформ pic.twitter.com/lSGVdONnua — Петро Порошенко (@poroshenko) June 17, 2015

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Петро Порошенко затвердив положення про Дорадчу міжнародну раду реформ і її персональний склад. Згідно з указом, очолив раду Михайло Саакашвілі.

До складу ради також увійшли: прем'єр-міністр Королівства Швеція у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ Королівства Швеція у 2006-2014 роках Карл Більдт (за згодою); голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок (за згодою); прем'єр-міністр Словацької Республіки у 1998-2006 роках Мікулаш Дзурінда (за згодою); прем'єр-міністр Литовської Республіки у 1999-2000 і 2008-2012 роках Андрюс Кубілюс (за згодою); сенатор США, голова Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн (за згодою); старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (Сполучені Штати Америки), професор Андерс Ослунд (за згодою) та член Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський (за згодою).